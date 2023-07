Gut zu wissen: Was schützt und hilft gegen die lästigen Insekten?

Zitronella oder Essig werden oft als Hausmittel gegen Insekten empfohlen. In Apotheken und Drogeriemärkten gibt es eine große Auswahl an Schutzmitteln. Aber was wirkt wirklich?

Innsbruck – In allen Farben und Formen, für Kinder, für sensible Haut, als Sticks, Spray oder Cremes: Das Angebot an Insektenschutzmittlen in Apotheke und in Drogeriemärkten ist riesig. Auch im Internet findet man zahlreiche Tricks und Hausmittel, die Mücken, Bienen und Wespen fernhalten sollen. Von Lavendelöl ist die Rede, auch Teebaumöl, Zitronella oder sogar Essig sollen das lästige Getier abschrecken.