Bablers neues Team: Breiteneder und Seltenheim über das SPÖ-Comeback

Seit Mitte Juni sind Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim in der Bundesgeschäftsführung der SPÖ. Im Interview mit der TT sprechen sie über ihr Jobverständnis und „unsere Leute“.

Klaus Seltenheim: Wir haben in der Organisation für das Comeback der Sozialdemokratie und der Integration der neuen Mitglieder und der Ansprache von neuen Mitgliedern eine Fülle von Aufgaben. Meine Rolle ist da verstärkt der bürokratische Teil, also alles, was auch mit der klassischen Geschäftsführung – Personal und Finanzen- zu tun hat. Es geht auch um die Organisation von Parteitagen. Sandra stellt die Kampagnen und Touren, etwa jene, die wir jetzt im Sommer haben, auf die Beine. Sie hat für Andreas Babler auch schon die Kampagne im Wahlkampf innerhalb der SPÖ gemacht.