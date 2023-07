Auf Arbeitsbühne Gleichgewicht verloren: Mann stürzte in Stans aus zehn Metern ab

Stans – Bei der Montage eines Lüftungselements in einer Firma in Stans stürzte am Mittwoch ein Arbeiter rund zehn Meter in die Tiefe. Der 31-Jährige stand auf einer Arbeitsplattform, sein 54 Jahre alter Kollege bediente den sogenannten Steiger. Plötzlich verlor der jüngere Mann das Gleichgewicht.