Im Gegensatz zu Schönbrunn: Der Bär im Alpenzoo soll weiter Ander heißen

Innsbruck – Braunbär Ander, Rabe Jakob und Elch Herwig sind beziehungsweise waren nur einige der vielen Wildtiere, die der Alpenzoo beherbergt. Auch weiterhin will der Zoo im Herz der Alpen Namen vergeben: „Ich möchte über Individuen bei den Menschen Emotionen wecken und eine Geschichte erzählen“, sagt Direktor André Stadler.

Wie berichtet, wird der Tiergarten Schönbrunn in Wien seinen Schützlingen keine öffentlichen Namen mehr geben. So will Direktor Stephan Hering-Hagenbeck den Fokus auf die Population, nicht auf die Zurschaustellung des einzelnen Exemplars lenken – alles im Sinne des Artenschutzes.