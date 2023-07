Terfens – In der Nacht auf Dienstag stiegen Unbekannte in den Geräteschuppen einer Sportanlage in Terfens ein. Sie ließen diverses Werkzeug – unter anderem hochwertiges Elektrowerkzeug – mitgehen. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Ermittlungen der Polizei laufen. (TT.com)