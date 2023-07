Aguntum „wachküssen“: Handwerk nach antikem Vorbild in Tirols Römerstadt

Am Wochenende vom 18. bis zum 20. August finden finden in Aguntum erstmals Markttage statt. Besucherinnen und Besucher können dort Dutzenden Handwerkern über die Schulter schauen, die nach uralten Techniken arbeiten.

Dölsach – Die Töpferkunst beherrschten die Römer genauso gut wie das Schmiedehandwerk. „Wir wollen Aguntum wachküssen“, bekundet Claudia Moser, Projektleiterin im Team von Tirols einziger Römerstadt. Am Wochenende vom 18. bis zum 20. August finden darum heuer erstmals Markttage statt.

Ein Dutzend Handwerker bauen am Grabungsgelände ihre Stände auf und lassen sich bei der Arbeit über die Schulter schauen. In einigen Werkstätten sind die Besucher sogar eingeladen, gegen einen Unkostenbeitrag von fünf Euro unter Anleitung selbst Seife zu schöpfen, Kräuter zu verkosten oder kleine Andenken anzufertigen.

Benedikt Fundneider etwa ist Steinmetz. Der Südtiroler unterrichtet am Bundesoberstufenrealgymnasium in Lienz. In Aguntum wird er zeigen, wie kunstvoll Handwerker schon vor Tausenden von Jahren Reliefs und Statuen aus Stein gehauen haben. Der Dölsacher Kunstschmied Eduard Moser holt glühendes Eisen aus dem Feuer und formt das Material durch gezielte Hammerschläge. Außerdem gibt es Schmuck und Gewebtes sowie zum Verkosten kleine Köstlichkeiten aus dem Süden und Wein.