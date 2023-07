Czastka und Bauer mit den besten Runden

Westendorf – Die Bäume wachsen nicht von heute auf morgen in den Himmel und doch: Die zahlreichen Initiativen des österreichischen und Tiroler Golfverbandes sowie der 20 Tiroler Vereine tragen Früchte. Der österreichische Schüler-Golfcup, die Junior-Skills-Challenge oder die Golf-is-cool-Sommerfeste seien nur beispielgebend erwähnt. In jedem Fall erfreuten sich die Tiroler Schüler- und Jugendmeisterschaften auf der Anlage des GC Kitzbüheler Alpen in Westendorf einer Rekordteilnehmerzahl. 40 Talente ritterten in den Klassen U12 und U14 um Meisterehren.