„Es könnte schon in 30 Jahren im Ötztal kein Gletscher mehr übrig sein“

Wenn die Gletscherschmelze so weitergeht, könnte es in 30 Jahren im Ötztal keinen Gletscher mehr geben, warnt ein Experte. Die Gletscherschmelze kann nicht mehr gestoppt werden, lässt sich aber abmildern.

Während die Gletscher früher kontinuierlich zurückgegangen seien, täten sich jetzt – nach Extremjahren wie 2022 – Löcher in den Gletscherzungen auf. "Sollte der Prozess so weitergehen, könnte schon in 30 Jahren im Ötztal kein Gletscher mehr übrig sein."

Gestoppt werden könne das Abschmelzen der Gletscher derzeit nicht mehr, aber es ließe sich abmildern, so der Fachmann vom Alfred-Wegener-Institut am Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung.

Selbst wenn der aktuelle CO2-Gehalt der Atmosphäre stabil bliebe – was er nicht tut – bedeutete das für die Gletscher rund um den Globus einen Verlust an Masse um 50 Prozent bis zum Jahr 2100. Geht der CO2-Ausstoß aber so weiter wie bisher, droht ein Verlust von 80 bis 90 Prozent. Falls es also gelänge, den CO2-Ausstoß auf Null zu bringen, könnte der Rückgang der Gletscher verringert werden, so Eisen.