TT-Leser auf Wanderschaft: Am Samstag geht’s nach Gerlos zum Isskogel und Kreuzjoch

Die Zillertaler Alpen bieten eine Vielzahl an traumhaften Wanderungen und darüber hinaus actionreichen Freizeitspaß für Bergfans jeden Alters.

Für die TT-Wanderer haben die Veranstalter das Gebiet um den Isskogel ausgewählt. Wer mit dem Pkw ins Zillertal fährt, kann bei der Talstation Isskogelbahn oder beim Tennisplatz (Shuttle) gratis parken. Wer öffentlich kommt, fährt bis zum Bahnhof Jenbach und steigt dort in die Zillertalbahn um. Vom Zielbahnhof Zell am Ziller Bahnhof aus fahren um 7.43 und 8.51 Uhr Busse der Regionallinie 4094 bis zur Talstation der Isskogelbahn. Retour verkehrt die Linie 4094 um 15.04 bzw. 16.09 Uhr.

Das Festzelt bei der Talstation der Isskogelbahn, in dem ab 12.30 Uhr auch das Familienfest stattfindet, ist bereits ab 7 Uhr für eine Stärkung vor der Wanderung geöffnet. Ab 8 Uhr können die TT-Wanderer mit der Isskogelbahn auf 1900 m Seehöhe hinaufgondeln, von dort aus marschieren sie Richtung Krimmlalm los, erreichen den Isskogel und kehren zur Bergstation zurück (Familien). Die Experten steigen zum Isskogel auf, gehen zum Kreuzjoch weiter, passieren den Langer See und machen erst zum Schluss in der Krimmlalm Halt. Auch für sie geht es mit der Isskogelbahn ins Tal hinunter, wo bei der Talstation das Familienfest den Tag ausläutet. (TT.com)