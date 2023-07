Leichenfund in Kühltruhe: Drei Deutsche in Thailand verdächtigt

Das Opfer wurde seit dem 4. Juli vermisst. Seine Leiche war schließlich am Montag auf einem Anwesen einem Vorort von Pattaya gefunden worden – zerstückelt in einer Kühltruhe.

Bangkok – Im Zusammenhang mit dem Fund der zerstückelten Leiche eines deutschen Geschäftsmannes in Thailand sind einem Medienbericht zufolge mittlerweile drei Deutsche und ein 27-jähriger Mann aus Pakistan in Gewahrsam genommen worden. Bei den deutschen Verdächtigen handle es sich um einen 52-jährigen Mann und zwei Frauen im Alter von 52 und 54 Jahren, berichtete die Zeitung Bangkok Post am Donnerstag. Alle hätten bestritten, mit dem Tod des 62-Jährigen etwas zu tun zu haben.

Das Opfer wurde seit dem 4. Juli vermisst. Seine Leiche war schließlich am Montag auf einem Anwesen in Nong Prue, einem Vorort des bekannten Urlaubsortes Pattaya, gefunden worden – zerstückelt in einer Kühltruhe. Drei der Festgenommenen würden verdächtigt, den Leichnam in 13 Teile zersägt und dann in Plastiksackerl in der Truhe versteckt zu haben, zitierte das Blatt die Polizei.