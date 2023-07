Mit etwas Glück eine von 15 Wanderausrüstungen im Wert von je € 300,- gewinnen!

Teilnahmebedingungen: Ich bestelle das 4-wöchige ePaper-Probeabo um € 1,- der Tiroler Tageszeitung (danach € 22,90 pro Monat). Dieses Angebot ist bis zum 26.07.2023 im Bundesland Tirol gültig. Weder ich noch in meinem Haushalt lebende Personen haben in den letzten sechs Monaten ein Abo der Tiroler Tageszeitung bezogen. Die Gewinner werden schriftlich bis spätestens 31.07.2023 verständigt und in den Print- sowie Onlinemedien der Tiroler Tageszeitung veröffentlicht. Die Gewinnübergabe erfolgt bis spätestens 11.08.2023. Unter allen teilnehmenden Probeabonnenten und Abonnenten wird je eine von 15 Wanderausrüstung verlost. Rucksack: Ortovox Traverse 18 Wanderrucksack; Material: Polyamid 210D RECYCLED ROBIC; Materialschlaufen am Schulterträger; Tasche mit integriertem Helmnetz, Brustgurt mit Signalpfeife, Stockbefestigung, Kompressionsriemen, Hüfttasche, seitliche Skibefestigung; Panelloader, Regenhülle, Schlüsselhalter, Emergency Card; Volumen: ca. 38 Liter; Trinkflaschenhalterung, Trinksystemvorbereitung. Trinkflasche: Primus Thermosflasche; Material: Kork, Edelstahl; Hergestellt aus lebensmittelechtem 18/8-Edelstahl, der komplett geschmacksneutral ist; Vakuumisoliert in doppelwandiger Ausführung, die dein Getränk warm oder kalt hält; Schraubdeckel mit Korkoberfläche und farblich angepasstem Gurtband; Große Öffnung für ein einfaches Befüllen und Reinigen; Stromlinienförmiges Design, das einfach in die Seitentaschen deines Rucksacks gleitet. Stöcke: Leki Makalu AS Trekkingstöcke; Material: Aluminium; Dynamic Suspension System ist eine vibrationsabsorbierende Konstruktion aus Elastomermaterial; Aergon Air vereint Leichtigkeit und Stabilität; Verstellbare Schlaufe mit Sicherheitsauslösung. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist nur in Verbindung mit der Erteilung der Zustimmungserklärung zur Kontaktaufnahme möglich. Moser Holding Mitarbeiter und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.