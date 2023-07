Schwere Unwetter auch in Norditalien: 40 Personen evakuiert

Udine – Schwere Unwetter haben in der Nacht auf Donnerstag auch Norditalien heimgesucht. Betroffen waren vor allem Friaul Julisch-Venetien und Südtirol. Schäden gab es unter anderem in den friaulischen Provinzen Udine und Görz. Dächer wurden beschädigt, Bäume und Strommasten stürzten um. Circa 40 Personen mussten in der Ortschaft Torviscosa im Raum von Udine evakuiert werden, nachdem das Gebäude in dem sie wohnten von starken Winden beschädigt wurde.