Bis zu 38 Grad am Samstag möglich: Nach den Unwettern wird es wieder heißer in Tirol

Ganz nach dem Motto „auf Regen folgt Sonnenschein" wird es am Wochenende wieder heiß und sonnig. Schon am Freitag nähern sich die Temperaturen wieder der 30-Grad-Marke, der Samstag heizt mit 38 Grad dann noch einmal richtig ein.

Innsbruck, Wien – Nach den Unwettern der vergangenen Tage erwartet uns am Wochenende wieder knackiges Sommerwetter. Besonders am Wochenende wird es mit bis zu 38 Grad sehr heiß werden, ab Montag soll die Schauerneigung dann wieder zunehmen.

Doch davor herrscht feinstes Badewetter. Nach einem recht wechselhaften Donnerstag beginnt der Freitag in Nordtirol sehr sonnig, die Quellwolken am Nachmittag bleiben harmlos. Die Temperaturen klettern auf bis zu 29 Grad. In Osttirol kann es aber gegen Abend vereinzelt zu kurzen Gewittern oder Regenschauern kommen. Im Osten des Landes wird es sogar noch heißer, mit Höchsttemperaturen von bis zu 32 Grad.

Südföhn an der Alpennordseite sorgt für extra warme Luft, doch laut den Experten der Geosphere Austria bleibt die Gewitterneigung in Nord- und Osttirol gering. Lediglich in Vorarlberg und im Außerfern kann es am Abend zu teils kräftigen Gewittern kommen.