Mit gestohlenen Bankomatkarten Geld abgehoben: 24-Jähriger nach Einbruch in Telfs gefasst

Telfs – Ein 24-Jähriger brach in der Nacht auf Montag in eine Wohnung in Telfs ein und stahl diverse Schmuckstücke, mehrere elektronische Artikel sowie eine Geldtasche samt zwei Bankomatkarten. Anschließend nahm der Österreicher, der keine Lenkerberechtigung hat, unbefugt das Mofa der Bewohner in Betrieb und fuhr damit zu einem Bankomaten in Telfs. Dort tätigte er mit den gestohlenen Bankomatkarten mehrere Behebungen in der Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags, teilte die Polizei mit.