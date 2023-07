Zwei weitere Wölfe in Osttirol zum Abschuss freigegeben

Prägraten, Hopfgarten in Defereggen – Die Tiroler Landesregierung hat am Donnerstag zwei weitere Abschussverordnungen für das Virgen- und das Defereggental erlassen. In Osttirol wurden heuer bereits rund 90 Schafe und eine Ziege bei Wolfsangriffen getötet. Fast 150 Schafe sind im Zusammenhang mit Rissen abgängig.