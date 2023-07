Eva Lind, Felix Mitterer und Wetterleuchten: Das ist am Wochenende los in Tirol

Zugegeben, wenn die Temperaturen auf bis zu 38 Grad am Samstag klettern, suchen wohl die meisten ein Plätzchen am Wasser. Wer sich dennoch kulturell austoben möchte, der ist beim Wetterleuchten auf der Nordkette richtig. Nach Achenkirch lockt Sopranistin Eva Lind zum Unique-Musikfestival und nach Umhausen ein Stück von Felix Mitterer. Unsere Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.

📅 FREITAG (14. Juli)

➤ Kleidertauschparty in Innsbruck: Wer nach dem Kleiderschrank-Ausmisten nicht weiß, wohin mit den Klamotten, ist am Freitag in der Alten Gießerei (St. Bartlmä) in Innsbruck richtig. Dort kann man seine Fehlkäufe oder aus anderen Gründen aussortierten Kleider mit neuen Fundstücken tauschen. Organisiert wird der Markt von Südwind-AktivistInnen. Von 13.30 bis 18 Uhr in der Halle 6. Mehr Infos HIER.

Für Interessierte gibt es einen Infotisch zum kritischen Konsum. © Veranstalter

➤ Dirndljägerball Seefeld 2023: Gefeiert wird beim „Dirndljägerball-Wochenende“ mit den Seefelder Schützen die 100-jährige Wiedergründung der Kompanie. BallbesucherInnen werden in Dirndln und Lederhosen am „Pink Carpet“ empfangen und können bei einem Super-Showprogramm mit ihren Freunden feiern und tanzen. Mehr Infos zum Fest und den Tickets HIER.

➤ Feuermond in Innsbruck: Seit 1998 finden jeden Juli Erzählabende in Innsbruck statt, so auch heuer wieder. Egal bei welchem Wetter – im Kreuzgang des Volkskunstmuseums in der Universitätsstraße 1 bleiben Geschichtenliebhaber trocken und können neben den spannenden Erzählungen auch einen Ausblick auf den freien Himmel genießen. Alle Geschichten werden auch für Gehörlose übersetzt. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.

📅 FREITAG & SAMSTAG (14. – 15. Juli)

➤ „Ruhe! Hier stirbt Lothar" in Oberhofen: Die Theatergruppe Oberhofen erzählt die Geschichte des schlecht gelaunten Einzelgängers Lothar, der mit unheilbarem Krebs diagnostiziert wird. Er verkauft sein Haus und seine Firma und vererbt seinem Hund sein Vermögen. Da erfährt er, dass es sich um eine Fehldiagnose handelt und er doch noch länger leben wird, jetzt allerdings obdach- und mittellos. Tickets und Infos HIER.

➤ Silvrettarun 3000: Mit den Kinder-Bewerben (Freitag ab 17 Uhr) startet der Silvrettarun 3000 in seine elfte Auflage. Von der U6- bis zur U14-Klasse können sich junge Nachwuchs-Trailrunner in Szene setzen, Nachmeldungen sind bis 16.30 Uhr möglich. Am Samstag (ab 8 Uhr) folgen dann die Hauptläufe, Nachmeldungen können bis 30 Minuten vor dem Start getätigt werden. Am Samstag (11 Uhr) steht zudem der Unterberg-Duathlon in Kössen auf dem Programm. In Mieming steigt am selben Tag (ab 9.30) das Cross-Country-Nachwuchs-Rennen.

➤ Freilichtbühne Geierwally in Elbigenalp: Die Freilichtbühne Geierwally in Elbigenalp feiert heuer ihr dreißigjähriges Bestehen. Da ist es nur passend, dass das Ensemble in diesem Sommer in der berühmten Bernhardtalschlucht das Stück „Die Geierwally“ zeigt. Die Vorstellung beginnt jeweils um 20.30 Uhr, die Tickets gibt es HIER.

Der Klassiker „Die Geierwally" zum 30-jährigen Bühnenjubiläum. © Tschol

➤ Wilten vermessen in Innsbruck: Wie oft bietet sich schon die Möglichkeit, einen Stadtteil zu vermessen? Dieses Wochenende hat man die Chance, Wilten zu erkunden, seine inneren Strukturen zu erforschen und gemeinsam mit anderen Bewohnern etwas über die Geschichte, Gegenwart und Zukunft zu erfahren. Zusätzlich können die Geräusche des Stadtteils in Innsbruck durch Soundexperimente und Klangbeispiele erkundet werden. Weitere Infos HIER.

Am Freitag können Interessierte an der Stadtviertel-Erkundung in Wilten teilnehmen. © Wendy Wagner

📅 FREITAG bis SONNTAG (14. – 16. Juli)

➤ Klassik.Unique in Achenkirch: Im Hotel Das Kronthaler findet zum dritten Mal in Folge das Musikfestival Klassik.Unique statt. Auch in diesem Jahr besticht das Open-Air mit einem spannenden Programm, mit dabei sind u. a. Stars wie Eva Lind, Dmitry Korchak, Maria Barakova, Andreas Ottensamer und Nachwuchstalente wie Emilian Schmid. Tickets und mehr Infos HIER.

Am 15. Juli auf dem Klassik.Unique: Die berühmte Sopranistin Eva Lind. © Thomas Böhm / TT

➤ Literaturfestival „Literaricum Lech“: Das Geschichtenerzählen ist eine jahrtausendealte Tradition. Das Literaturfestival wartet in seiner dritten Ausgabe mit einem neuen Preis auf: Erstmals wird die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung „Poeta Laureatus“ vergeben. Erster Preisträger ist Schriftsteller und Lyriker Michael Krüger. Tickets sind vor Ort noch erhältlich. Mehr Infos zum Programm HIER.

➤ Festwochen der Alten Musik in Innsbruck: Auch heuer laden die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik ein, vom 11. Juli bis 29. August herausragende KünstlerInnen zu erleben. Im Zentrum steht heuer Antonio Vivaldi und die Aufführungen seiner Werke „Olimpiade“, „Juditha triumphans“ und „La fida ninfa“. Tickets und Infos zum Programm gibt's HIER.

Der Festwochenauftakt im Spanischen Saal mit dem Barockensemble Accademia degli Stravaganti und Sopranistin Ulrike Hofbauer am 11. Juli. © Felix Pirker

➤ Vergnügungspark Olympiaworld Innsbruck: Seit Juni gastiert der Vergnügungspark mit den vielen verschiedenen Fahrgeschäften, Imbissbuden und Spielständen in der Olympiaworld. Dieses Wochenende ist die letzte Möglichkeit, den Vergnügungspark 2023 zu genießen, danach reist die Familie Thurner wieder ab. Mehr Infos HIER.

📅 SAMSTAG (15. Juli)

➤ Jazzfrühstück in Lienz: Die New O'Lienz Jazztage hätten um ein Haar wegen mangelnden Budgets gar nicht stattgefunden. Nun gelang es mit Hilfe heimischer Sponsoren immerhin den Big Band Brunch am Johannesplatz in Lienz stattfinden zu lassen, bei dem die Bigband Jazzwecan für rhythmisch-swingende Vibes sorgen wird. Beginn ist um 10 Uhr, das Konzert findet allerdings nicht bei Regen statt. Mehr Infos HIER.

Die BigBand Jazzwecan lädt nun doch noch zum Jazz Brunch auf den Johannesplatz ein. © JazzWeCan

➤ Beach Party im Alpbachtal: Feiern mit seinen Freunden? Die legendäre Beach Party im Alpbachtal bietet die Möglichkeit, gemeinsam mit seinen Kameraden auch in den Ferien zusammenzukommen und den Sommer zu genießen. Neben einer traumhaften Beach-Location und Abkühlungsmöglichkeiten erwarten euch coole Sommermusik und erfrischende Strandgetränke. Das Highlight: freier Eintritt! Beginn um 17.00 Uhr, mehr Infos HIER.

➤ Greifvogel-Flugvorführung im Stubaital: Einmal die „Meister der Lüfte“ von Nahem zu erleben ist eines der Sommerhighlights, die keinesfalls verpasst werden sollten. Der Greifvogelpark Telfes bietet den Gästen nicht nur eine Vielfalt an Prachvögeln wie Adlern, Bussarden, Falken oder Eulen, sondern auch die tolle Gelegenheit, eine Flugvorführung live miterleben zu dürfen. Weitere Infos HIER.

Am Samstag kann man Greifvögel in Stubai erleben. © Veranstalter

➤ Brass Band Fröschl Hall in Innsbruck: Am Abend unter freiem Himmel ein Konzert besuchen ist ein wundervolles Erlebnis für den Sommer. Die Chance bietet sich schon dieses Wochenende an: Im Innenhof der Kaiserlichen Hofburg Innsbruck wird bei einzigartiger Alpenhauptstadt-Atmosphäre eine Brücke zwischen modern und klassisch geschaffen, welche die Zuhörer verzaubert. Weitere Informationen zu den Tickets HIER.

📅 SAMSTAG & SONNTAG (15. – 16. Juli)

➤ Felix Mitterers „Jägerstätter“ in Umhausen: Diesen Juli zeigt die Theatergruppe Vorderes Ötztal das Leben des Widerstandskämpfers Franz Jägerstätter, der zuerst als Einziger in seinem Dorf gegen den Anschluss Österreichs stimmte, dann den Kriegsdienst verweigerte und schließlich wegen Wehrkraftzersetzung hingerichtet wurde. Weitere Infos HIER.

➤ Marktfest und Musikfest in Reutte: Es ist ein Novum für die Marktgemeinde und für die Außerferner Musikanten. Erstmals in der Geschichte werden Marktfest und Musikfest miteinander kombiniert. Los geht es am Samstag um 16 Uhr. Dann werden wieder Tausende Besucher in den Bezirkshauptort strömen, um sich beim Marktfest bis spät in die Nacht ausgelassen zu amüsieren. Das Festprogramm bietet Musik, Attraktionen und bunte Shows für Jung und Alt. Am Sonntag gehört der Markt dann den Musikkapellen. Der Festumzug mit Marschmusikbewertung beginnt bereits um 11.15 Uhr, gefeiert wird dann erstmals open air. Eintritt für beide Tage: 5 Euro.

Beim Festumzug mit Marschmusikbewertung am Sonntag ab 11.15 Uhr werden wieder mehr als 1500 Musikantinnen und Musikanten ihr Können präsentieren. © Tschol

➤ Das Innsbrucker Nordkette Wetterleuchten: Bereits zum 20. Mal findet das Nordkette Wetterleuchten nun schon auf der Seegrube auf 1905 m Seehöhe oberhalb von Innsbruck statt. Umgeben von einer anmutigen Bergkulisse können Fans der elektronischen Musik auf diesem kleinen, aber feinen Festival zusammenkommen und gemeinsam tanzen, singen, feiern und campen. Erwartet werden internationale Künstler und DJs, deren Aufgabe es ist, ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen. Zu erreichen ist das Festivalgelände per Seilbahn vom Innsbrucker Stadtteil Hungerburg. Mehr Infos zum Programm HIER.

Am Wochenende wird auf 2000 Meter Seehöhe getanzt. © Wetterleuchten/Schwan

📅 SONNTAG (16. Juli)

➤ Silent Cinema in Hall: Am Stiftsplatz in Hall kann man diesen Sonntag den Blockbuster The Greatest Showman im Sommerkino erleben. Da das Publikum Kopfhörer trägt, steht allen ZuschauerInnen frei, ob sie den Film im englischen Originalton oder der deutschen Synchronisation schauen. Der Einlass beginnt um 19.45 Uhr, der Film um 21.15 Uhr. HIER geht's zum Programm.

📽️ Video | Trailer von The Greatest Showman

➤ Musiksommer in Götzens: In der Wallfahrtskirche Götzens bietet der gemeinnützige Kulturverein Cultura Sacra ein abwechslungsreiches Programm mit Volksmusik. Die Ensembles – Inntaler Gitarrentrio, Tyrolean Brass und Oberlandler – kommen allesamt aus Tirol und haben sich hier schon einen Namen gemacht. Die Vorstellung beginnt um 19.00 Uhr. Mehr Infos gibt es HIER.

➤ Theater „Die Siebtelbauern“ in Rum: Basierend auf dem gleichnamigen Film münzte Regisseur Stefan Hellbert die Geschichte auf ein Tiroler Dorf um. In dem Alpen-Western erben Mägde und Knechte völlig unerwartet den Hof ihres Bauern und stehen nun vor der Herausforderung, ihn gemeinsam zu führen und gleichzeitig die Ortsbewohner abzuwehren, die sich den Hof selbst unter den Nagel reißen wollen. Das Stück wird auch bei Schlechtwetter aufgeführt. Infos gibt es HIER.