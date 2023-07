Ex-ÖVP-Ministerin Marilies Flemming gestorben

"Wir verlieren mit Marilies Flemming eine echte Vorkämpferin für Umweltinteressen und Frauenanliegen", schrieb Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Als starke Persönlichkeit in der Bundespolitik sei die ehemalige Ministerin ein Vorbild für viele Frauen, die sich politisch engagieren wollten. Insbesondere ihr Engagement gegen die Atomkraft in Österreich werde in Erinnerung bleiben, so Mikl-Leitner.