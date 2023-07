Zwölfte Tour-Etappe geht an Basken Izagirre

Belleville-en-Beaujolais – Der Spanier Ion Izagirre hat die mit über 3000 Höhenmetern gespickte zwölfte Etappe der Tour de France als Solo-Ausreißer gewonnen. An der Spitze der Gesamtwertung änderte sich vor dem mit Spannung erwarteten Alpen-Triple am Wochenende nichts. Felix Gall verlor wegen des in der ersten Verfolgergruppe vor ihm angekommenen Franzosen Guillaume Martin aber eine Position und ist jetzt 17. Im Bergklassement rutschte der Osttiroler vom zweiten auf den dritten Platz zurück.