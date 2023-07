Motorradlenker stürzte beim Absteigen in Gurgl um: Daumen abgetrennt

Gurgl – Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag beim Abstellen seines Fahrzeugs auf der Timmelsjochstraße unglücklich gestürzt. Der 59-Jährige wollte das Gefährt am Parkplatz des Schmugglerhauses parken. Beim Absteigen verlor er jedoch das Gleichgewicht und stürzte mitsamt dem Motorrad um. Die Hand des Mannes wurde zwischen Motorrad und Asphalt eingeklemmt, dabei wurde ihm der Daumen abgetrennt. Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik geflogen. (TT.com