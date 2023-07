Biberwier – Ein 13-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag in Biberwier mit einem geliehenen Mountaincart verunfallt. Der Bub kam am Marienbergweg knapp oberhalb der Mittelstation der Bergbahn in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Nach der Versorgung durch die Bergrettung Ehrwald wurde der Verletzte ins die Klinik nach Garmisch-Partenkirchen geflogen. (TT.com)