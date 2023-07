Völs – Ein 22-Jähriger ist am Donnerstag bei einem Unfall mit seinem Motorrad verletzt worden. Der Mann verlor in einer leichten Rechtskurve auf der L11die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von seinem Fahrstreifen ab, touchierte ein entgegenkommendes Auto und stürzte. Die Rettung brachte ihn in die Klinik. (TT.com)