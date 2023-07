Ein Drittel der Tiroinnen und Tiroler wollen Wohnraum sanieren

Innsbruck – Die überwiegende Mehrheit (88 Prozent) der in Tirol Lebenden ist mit der eigenen Wohnsituation zufrieden. „Ausschlaggebend für die Zufriedenheit sind die Lage, die Größe der Wohneinheit, eigene Außenflächen sowie die Wohngegend – für alle bleibt aber auch die Leistbarkeit ein Thema“, erklärte Ingmar Schwabl, Geschäftsführer s REAL Immobilien Tirol in einer Aussendung. Im Vergleich mit Gesamtösterreich zeigt sich, dass die Zufriedenheit insgesamt in Tirol etwas höher ist (österreichweit 81 Prozent).

Trotz aller Zufriedenheit stehen zwei Themen bei den Tirolerinnen und Tirolern klar im Fokus, so die Umfrage der Bank: Wohnkosten und Energieeffizienz. So würden sich 61 Prozent der Befragten eine Verbesserung bei den Energie- und 47 Prozent bei den Wohnkosten wünschen. Die durchschnittlichen monatlichen Wohnkosten liegen in Tirol mit 706 Euro über dem Durchschnitt (österreichweit 647 Euro).

Gegenüber 2016 haben sie sich um etwa 150 Euro erhöht. Leicht gestiegen ist in den letzten sieben Jahren auch der Anteil am Haushaltseinkommen (von 31 Prozent auf 33 Prozent). Zusätzlich sei vielen Tirolern das Thema Nachhaltigkeit wichtig: 65 Prozent wollen laut Umfrage bei der Energie- oder Heizform nachbessern, 56 Prozent in die Nachhaltigkeit ihres Wohngebäudes investieren. Ein Grund für den großen Nachholbedarf ist das Alter vieler Wohnimmobilien in Österreich. Die Mehrheit der Tiroler (63 Prozent) gibt an, in Gebäuden zu leben, die zwischen 15 und 60 Jahre alt sind. Knapp 30 Prozent der Befragten planen in den nächsten Jahren eine thermische Sanierung, rund ein Fünftel einen Heizungswechsel. (TT)