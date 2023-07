Kein Extra-Gehalt für Camilla, steigende Kosten für Krone erwartet

Der Rechnungshof erwartet, dass die Ausgaben für die Monarchie weiter steigen werden. Queen Elizabeth, die im September 2022 starb, hatte ihr Programm wegen körperlicher Beschwerden und der Pandemie in den vergangenen Jahren stark reduziert. Unter ihrem Sohn König Charles III. sind die Royals wieder aktiver. „Es kann davon ausgegangen werden, dass der König auf Ersuchen der Regierung mehr Events veranstalten und zu mehr Engagements im Vereinigten Königreich und im Ausland reisen wird“, hieß es in dem Bericht weiter. Diese Änderungen könnten sich auf die Ausgaben auswirken, würden aber von den verfügbaren Mitteln des Grants gedeckt.

Derzeit beträgt der Anteil 25 Prozent an den Einnahmen des Liegenschaftsverwalters Crown Estate, dem große Ländereien sowie wertvolle Immobilien etwa in London gehören, aber auch der Meeresgrund in der britischen Zwölf-Meilen-Zone. Aus einem Deal, bei dem Unternehmen sich gegen Optionsgebühren Flächen für den Bau von Offshore-Windparks sicherten, fließt künftig jährlich eine Milliarde Pfund zusätzlich an das Crown Estate. Würde der Sovereign Grant wie bisher berechnet, erhielte die Krone davon also 250 Millionen. Charles schloss aber eine Erhöhung des Sovereign Grant umgehend aus. (APA, dpa)