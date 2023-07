„Wir sind die Opfer“: Streik in Hollywood hat begonnen

Doppelstreik in Hollywood: Nach den Drehbuchautoren haben nun auch die Schauspielerinnen und Schauspieler in den USA ihre Arbeit niedergelegt. Die Darsteller fordern bessere Vergütung und eine Regelung des Einsatzes von KI.

Hollywood – Die Schauspielerinnen und Schauspieler in den USA sind nun offiziell im Streik. Die Arbeitsniederlegung begann nach Angaben der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA am Freitag um 00.01 Uhr Ortszeit in Los Angeles (09.01 MESZ). Via Twitter verkündete die Gewerkschaft den Start mit einem schwarzen Bild. Erwartet wurde, dass zahlreiche Schauspieler sich nun zu den bereits seit Wochen mit Schildern und Sprechchören in Los Angeles und New York streikenden Drehbuchautoren gesellen.