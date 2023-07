Noch Fragen zum Streik in Hollywood? Das sind die Folgen für Film- und Serien-Fans

Wer tritt in Streik und warum? Und welche Folgen hat der Streik für Film-Fans weltweit? Ein Überblick der Punkte zum Streik in der US-Unterhaltungsindustrie.

Für die US-Unterhaltungsbranche ist das ein Doppelschlag, denn die Gewerkschaft schließt sich mit ihrer Pause den Drehbuchautoren an, die bereits seit dem 2. Mai streiken. In den USA können damit nun praktisch keine Filme und Serien mehr gedreht werden.

Die Schauspieler-Gilde SAG-AFTRA hat mehr als 160.000 Mitglieder, darunter Schauspieler für Film und Fernsehen, Stuntleute, TV-Journalistinnen und Moderatoren. Der Streik betrifft aber nur Schauspielende für Serien und Filme. Für sie ist die Mitgliedschaft in SAG-AFTRA häufig unabdingbare Voraussetzung, um in der US-Unterhaltungsbranche überhaupt an Schauspieljobs zu kommen, viele Produktionen schreiben sie sogar vor. Außerdem bringt SAG-AFTRA für sie Zugang zu Krankenversicherung und Altersvorsorge, zwei Aspekte, die in einer unsicheren Branche für viele extrem wichtig sind.