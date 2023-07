30-Jähriger stürzte in Kletterhalle in Gurgl ungesichert zehn Meter ab

Gurgl – Ein 30-Jähriger wurde am Donnerstagabend bei einem Kletterunfall in Gurgl schwer verletzt. Der Ungar war mit fünf weiteren Personen in einer Kletterhalle. Gegen 19 Uhr durchstieg der Mann erneut eine Kletterroute im Schwierigkeitsgrad 4c, nachdem er diese zuvor bereits mehrmals geklettert war.