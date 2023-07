Indiens Rakete ist gestartet: Die „Chandrayaan-3“ ist auf dem Weg zum Mond

Nachdem eine versuchte indische Mondlandung 2019 gescheitert ist, nimmt Indien einen neuen Anlauf. Die Mission „Chandrayaan-3“ nahm am Freitag nach dem Start Kurs auf den Mond, die Landung soll am 23. oder am 24. August stattfinden.

Neu Delhi – „Start läuft normal“, hieß es, während die weiße Rakete in den bewölkten Himmel stieg. Die indische Weltraumbehörde ISRO schickte am Freitag wie geplant um 14.35 Uhr Ortszeit (11.05 Uhr MESZ) von der Satish Dhawan Space Station im Bundesstaat Andhra Pradesh eine Rakete mit einer Mondsonde an Bord in Richtung des Erdtrabanten.