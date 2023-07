Bei Kollision mit Auto in Innsbruck über Motorhaube geflogen: Radler (59) am Arm verletzt

Am Donnerstag Nachmittag kam es auf einer Innsbrucker Kreuzung zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radler schwer am rechten Arm.

Thaur – Zugetragen hatte sich der Unfall laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 17.30 Uhr. Ein 27-jähriger Österreicher fuhr mit seinem Auto über die Kreuzung Essacherweg/Heiligkreuzerweg in Innsbruck, um dann nach Norden weiter zu fahren. Laut Polizeibericht stoppte der Pkw-Lenker, bevor er über die Kreuzung fuhr.

Zur selben Zeit überquerte ein 59-jähriger Radfahrer die Kreuzung, der von Westen nach Osten auf einer Landstraße unterwegs war. Er versuchte noch, den Frontalzusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, konnte aber auf der nassen Fahrbahn nicht mehr bremsen. Der 59-Jährige flog von seinem Rad über die Motorhaube und schlug auf dem Asphalt auf. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am rechten Arm zu.

Der Pkw-Lenker setzte sofort die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der Verunfallte in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol gebracht. (TT.com)