Rennradler prallte in St. Johann gegen Leitplanke und landete in Bachbett

St. Johann in Tirol – Ein 30-Jähriger ist Freitagmittag in St. Johann mit seinem Rennrad schwer gestürzt. Der Mann fuhr laut Polizei auf dem Radweg von Fieberbrunn Richtung St. Johann, als er in einer rechtwinkligen Kurve im Bereich Winkl-Sonnseite vom Straßenverlauf abkam. Er prallte gegen eine ca. 85 cm hohe Leitplanke und wurde in die ca. vier Meter unter der Straße liegenden Sträucher am Mühlbach geschleudert. Das Rennrad blieb auf der Gemeindestraße vor der Leitplanke liegen.