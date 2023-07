Zu schnell unterwegs: Paragleiter bei Landung in Neustift schwer verletzt

Neustift im Stubaital – Vermutlich wegen überhöhter Landegeschwindigkeit wurde am Freitag in Neustift ein Paragleiter schwer verletzt. Der 32-Jährige flog laut Polizei vom Startplatz der Elferhütte in Richtung Landeplatz Moos. Bei der Landung prallte er mit dem Körper auf den Boden auf und blieb verletzt liegen. Anwesende leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettung in Gang. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen vom Notarzthubschrauber „C1“ in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)