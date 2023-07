Jerzens – Im Gemeindegebiet von Jerzens ist am Freitag gegen 19.45 Uhr ein Waldbrand ausgebrochen. Nach Informationen der Leitstelle Tirol lief die Brandbekämpfung im Bereich Ritzenried am späten Abend noch und dürfte sich bis in den Samstag hinein ziehen. Details zum Einsatz und wie groß das betroffene Gebiet ist, war zunächst nicht bekannt. (TT.com)