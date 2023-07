Suche nach Lösungen: Feierflächen im Osten und Westen von Innsbruck möglich

U. a. mit privaten BesitzerInnen – deshalb will die Stadt noch keine genauen Koordinaten rausrücken. Schon länger im Gespräch ist auch die Rimmlwiese in Kranebitten, das Gans-Anders-Festival hingegen feiert heuer etwa am Baggersee. Von BM Georg Willi (Grüne) jedenfalls gab es laut Kreisl zuletzt den Auftrag, sich mit dem Amt für Wald und Natur bezüglich Flächen erneut kurzzuschließen.

Ein Knackpunkt fürs Feiern im öffentlichen Raum – das wiederholen KulturvertreterInnen seit Jahren gebetsmühlenartig – ist die Lärmschutzverordnung in Innsbruck. Die Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr ist gesetzt. Sie kollidiert allerdings mit derzeitigen Extremtemperaturen. „Wir müssen uns in Innsbruck darauf einstellen, dass sich das Nachtleben wie im Süden in den Sommermonaten nach hinten verschiebt“, sagt Kreisl der TT. Dass Innsbrucks Lärmschutzverordnung, die auf einen Gemeinderatsbeschluss von 1976 (!) zurückgeht, nicht mehr zeitgemäß ist, weiß auch sie – äußern will sich Kreisl vor dem städtischen Wahljahr 2024 dazu aber nicht.

Abgeschaut hat sich Kreisl das in Zürich, das schon öfter als Vorzeigemodell ins Spiel gebracht wurde. Unadaptiert übertragen lassen sich Zürcher Maßnahmen – etwa abwechselnd bespielbare Feierflächen – aber nicht, sagt Kreisl. Wie in Zürich will sie aber auch die jungen Menschen in die Verantwortung nehmen. Etwa was Müll anbelangt, der in der Schweizer Stadt von den Feiernden selbst entsorgt werden muss. An „Innsbrucker Lösungen“ arbeitet Kreisl fieberhaft – es gehe „in die richtige Richtung“, sagt sie. Nur eben in kleinen Schritten.