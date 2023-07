Braunbär auf Forstweg in Breitenbach am Inn gesichtet

Breitenbach am Inn – Bereits am Donnerstag wurde in Breitenbach am Inn die Sichtung eines Braunbären gemeldet, wie die Gemeinde auf ihrer Webseite informiert. Das Tier sei gegen 15 Uhr im Bereich des Forstwegs vom Berglsteiner See zur Jocher Kapelle gesehen worden. Weitere Details waren vorerst nicht bekannt.