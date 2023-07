Bei Überholmanöver: 18-Jähriger verunglückte in Oberösterreich tödlich

Mönchdorf – Ein 18-Jähriger ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Mönchdorf (Bezirk Freistadt) tödlich verunglückt. Der junge Mann aus dem Bezirk Freistadt überholte mit seinem Pkw einen vor ihm fahrenden Wagen und kam in Folge mit dem Auto von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals in der abfallenden Wiese und kam auf dem Dach zum Liegen. Das Notarztteam konnte nur noch den Tod des Unfalllenkers feststellen, berichtete die Polizei.