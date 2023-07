Pfunds – Ein E-Bike im Wert von über 1000 Euro stahlen Unbekannte in der Nacht auf Samstag aus einer Pension in Pfunds. Die Täter ließen außerdem ein Ladegerät mitgehen. Die Ermittlungen der Polizei laufen, Hinweise sind an jede Polizeidienststelle erbeten. (TT.com)