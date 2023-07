Alklenker ohne Führerschein in Unfall mit zwei Verletzten in Völs verwickelt

Völs – Betrunken und ohne Führerschein war ein 51-jähriger Autofahrer am Samstagnachmittag in Völs in einen Unfall verwickelt. Er prallte an der Kreuzung Gießenweg/Völser Landesstraße (L 11) bei der Ausfahrt vom Einkaufszentrum Cyta gegen das Auto eines 22-jährigen Österreichers.