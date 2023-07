Fast tausend Finnen strömten für Kunstaktion nackt auf die Straße

Kuopio – Fast tausend Finnen sind am frühen Samstagmorgen nackt auf die Straßen und an die Strände von Kuopio geströmt. Anlass war eine Kunstaktion des US-Fotografen Spencer Tunick, der für seine Massenaufnahmen von unbekleideten Menschen bekannt ist. "Heute ist das Land der 1000 Seen zum Land der 1000 Nackten geworden", sagte Tunick.