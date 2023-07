Abschließender Silvrettarun verbuchte einen neuen Teilnehmerrekord

Auf vier Strecken (Hard, Medium, Small, Light) gab es bei perfektem Laufwetter beachtliche Leistungen, 596 Teilnehmer aus 27 Nationen bedeuteten einen neuen Rekord. Sieger auf der Marathondistanz (41,9 km) war Hanspeter Innerhofer (AUT) in 3:43,47 Stunden. Bei den Damen hatte die Tschechin Tereza Kubickova in 5:04,37 Stunden die Nase vorne. Auf der Mitteldistanz Medium (29,9 km) siegte Mwenda Japhet Mutwiri (KEN) in 2:25,47 Stunden, bei den Damen Adela Vetcha (CZE) in 2:24,20.