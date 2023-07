Auto rollte los: 38-Jähriger in Söll zwischen Fahrzeug und Mauer eingeklemmt

Söll – Mit schweren Verletzungen musste ein 38-jähriger Deutscher am Samstag ins Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen werden, nachdem er von einem Auto gegen eine Steinmauer gedrückt und eingeklemmt worden war.

Der Mann hatte eigentlich seinen Kindern bei einem Feld in Söll einen Traktor zeigen wollen und fuhr dort gegen 16.55 Uhr hin. Am Vorplatz des zum Feld gehörenden Hauses parkte er das Auto und ging in Richtung Traktor. Plötzlich bemerkte er, dass sein Pkw wegen einer nicht eingelegten Parkbremse zu rollen begann.