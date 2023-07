Berg-Karabach: Baku übt Kritik an Moskau und Eriwan

Aserbaidschan zufolge haben Russland und Armenien das Waffenstillstandsabkommen für die umkämpfte Region Bergkarabach nicht eingehalten. "Armenien hat viele Vorschriften innerhalb der Waffenstillstandserklärung nicht erfüllt und Russland hat nicht für die vollständige Umsetzung der Erklärung im Rahmen seiner Verpflichtungen gesorgt", schrieb das aserbaidschanische Außenministerium in einer am Samstag (Ortszeit) auf seiner Website veröffentlichten Erklärung.

Das Land teilte mit, dass auch die Stellungnahme Moskaus für "Enttäuschung und Missverständnisse" gesorgt habe und im Widerspruch zu Russlands Unterstützung der territorialen Integrität Aserbaidschans stehe. Das russische Außenministerium hatte am Samstag erklärt, es sei bereit, ein Dreiertreffen mit Armenien und Aserbaidschan auf Außenministerebene zu organisieren. Daran könnte sich ein Gipfel in Moskau zur Unterzeichnung eines Friedensvertrags anschließen. Russland ist ein formeller Verbündeter Armeniens, aber auch um gute Beziehungen zu Aserbaidschan bemüht.

Kurz vor der Stellungnahme Aserbaidschans hatte EU-Ratspräsident Charles Michel am Samstag in Brüssel den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew und den armenischen Premierminister Nikol Paschinjan empfangen. Michel forderte, dass Gewalt und scharfe Rhetorik aufhören müssten, um ein passendes Umfeld für Friedens- und Normalisierungsgespräche zu schaffen. "Echte Fortschritte hängen von den nächsten Schritten ab, die in naher Zukunft gegangen werden müssen", sagte Michel. Die Bevölkerung vor Ort brauche Zusicherungen, vor allem in Bezug auf ihre Rechte und ihre Sicherheit.