Mehr als 30 Tote nach Unwettern in Südkorea

Nach massiven Regenfällen und Überschwemmungen sind in Südkorea mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Nach dem Fund von fünf Verschütteten, habe sich die Totenzahl auf 31 erhöht, hieß es am Sonntag laut Behörden. Lokalen Medienberichteten zufolge galten zudem weitere Personen als vermisst. Die Anzahl der Opfer könnte also noch steigen. Tausende Menschen mussten evakuiert werden. Premier Han Duck-soo forderte das Militär auf, sich an den Rettungsarbeiten zu beteiligen.