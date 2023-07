Industrie begrüßt neues MCI, Hagele für Respekt bei Matura-Kleidung

Um hohe Heiz- und Wohnkosten infolge der Teuerung in Tirol abzufedern, beschloss die Landesregierung in Abstimmung mit dem Anti-Teuerungsrat unter LH Anton Mattle (VP) finanzielle Zuschüsse. Dazu zählen der Tirol-Zuschuss sowie der davon unabhängige neue Zuschuss für Haushalte mit Wärmepumpen- und Stromheizungen. Die Antragsfrist für den Tirol-Zuschuss läuft bereits, jene für Haushalte mit Wärmepumpen- und Stromheizungen startet am Montag und endet am 31. Oktober. Anträge unter www.tirol.gv.at/waermepumpen-stromheizungen-zuschuss.