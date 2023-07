Ein Toter bei Zusammenstoß zwischen zwei Booten in Venedig

Venedig – Beim Zusammenstoß zwischen zwei Booten nach Feuerwerken beim „Fest des Erlösers“ am Samstagabend in Venedig ist ein junger Mann ins Wasser gefallen und ums Leben gekommen. Die Leiche wurde von Tauchern geborgen, wie die Rettungseinheiten berichteten. Der Zusammenstoß erfolgte unweit der Insel San Giorgio.

Am Ende des Feuerwerks prallte das Boot mit dem Mann und zwei jungen Frauen gegen ein Motorboot. Der Mann stürzte ins Wasser und kam nicht mehr an die Oberfläche: Er wurde von Feuerwehrtauchern tot geborgen. Die beiden Frauen blieben unverletzt. Die Polizei versucht nun den Hergang des Unfalls zu rekonstruieren.

Die „Festa del Redentore„ (Erlöserfest) ist eine Feier in Erinnerung an die Befreiung von der längsten Pestwelle, die Venedig je erlebte, und die von 1575 bis 1577 andauerte. Die Feier findet seither jedes Jahr am dritten Sonntag im Juli statt. Aus ähnlichem Anlass, nämlich aus Dankbarkeit für die Befreiung von der Pest in den Jahren 1630 bis 1631, feiert man am 21. November die „Festa della Madonna della Salute“. (APA)