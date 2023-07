Autos stießen in Niederndorf zusammen: 18-Jähriger war stark alkoholisiert

Am Auto des 18-Jährigen entstand Totalschaden. Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.

Niederndorf – Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es Samstagabend auf der Walchseestraße (B 172) in Niederndorf. Ein 18-Jähriger kollidierte mit einer Steinmauer und kam dann auf die linke Fahrspur. Ein entgegenkommender Autofahrer (38) reagierte rasch und wich nach links aus. Die beiden Fahrzeuge kollidierten auf der rechten Seite, teilte die Polizei mit. Beide Lenker blieben unverletzt.

Ein bei dem 18-Jährigen durchgeführter Alkomattest ergab eine starke Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Am Auto entstand Totalschaden, am Pkw des 38-jährigen Deutschen entstand leichter Sachschaden. Die Walchseestraße war für die Dauer der Unfallaufnahme- und Aufräumarbeiten nur einspurig befahrbar. (TT.com)