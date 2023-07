31-Jähriger stürzte am Großglockner 150 Meter ab: Bergführer barg Verletzten

Kals am Großglockner – Ein 31-Jähriger ist am Samstag bei einer Tour am Großglockner abgestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann stieg laut Polizei gegen 18 Uhr mit angezogenen Steigeisen am oberen Ende des „Eisleitls“ auf 3650 Metern Seehöhe in Richtung Erzherzog-Johann-Hütte ab. Dabei kam er zu Sturz und fiel, sich mehrmals überschlagend, ca. 150 Meter über das steile Gelände. Auf einem Schneefeld blieb er mit einer schweren Wirbelverletzung sitzen.