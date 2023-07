Hoeneß verlangt vom FC Bayern wieder mehr deutschen Fußball

Rottach-Egern – Uli Hoeneß verlangt von den Fußballstars des FC Bayern einen anderen Auftritt als in der vergangenen Meistersaison und fordert mehr deutsche Tugenden. „Eines ist klar, dass beim FC Bayern eine größere Disziplin an den Tag gelegt werden muss – und dass mehr Leistung gebracht werden muss als im letzten halben Jahr“, sagte der Ehrenpräsident bei seinem Besuch im Trainingslager am Tegernsee. „Das muss jeder wissen, denn die Anzahl der Führungsspieler wird sich stark erhöhen.“