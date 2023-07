E-Bike-Fahrerin bei Unfall in Thal-Aue verletzt, Polizei sucht flüchtigen Motorradfahrer

Thal-Aue – Nach Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am 8. Juli in Thal-Aue abgespielt hat, sucht aktuell die Osttiroler Polizei. Eine 72-jährige E-Bike-Fahrerin war gegen 15 Uhr auf der Drautal Straße (B100) in Richtung Lienz unterwegs. Kurz vor dem Bahnübergang in Thal kollidierte sie seitlich mit einem Motorradfahrer, der in die gleiche Richtung fuhr. Die Radlerin stürzte in den Straßengraben, der Unbekannte fuhr davon.