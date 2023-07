Auto fuhr auf Reisebus auf: Drei Schwerverletzte bei schwerem Unfall in Pians

Laut Polizei hatte der Reisebus kurz zuvor am Pannenstreifen Halt gemacht, weil der Fahrer – ein 62-jähriger Niederländer – Geräusche vernommen hatte. Er setzte seine Fahrt Richtung Vorarlberg bergwärts fort und beschleunigte, kurz darauf kam es zum Aufprall. Der 50-jährige Autofahrer war ebenfalls in Richtung Westen unterwegs gewesen. Als er in den Pianner Tunnel einfuhr, war plötzlich der Bus vor ihm. Der Österreicher konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf. Der Pkw wurde dabei über die Fahrbahnmitte geschleudert.

Im Reisebus wurden keine Personen verletzt. Die Insassen des Pkw wurden mit der Rettung in das Krankenhaus nach Zams eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden, am Reisebus erheblicher Sachschaden. Die S16 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten bis 18 Uhr in beide Richtungen und bis 19.30 Uhr in Fahrtrichtung Westen gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Landeck stand mit vier Fahrzeugen und 24 Kräften im Einsatz. (TT.com/jazz)