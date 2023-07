Unbekannter ramponierte Christus-Figur in Ehrwald und „schenkte" sie Passant

Ehrwald – In der Nacht auf Sonntag (2.30 Uhr) riss ein Unbekannter eine Christus-Figur an der Ehrwalder Landesstraße (L391) vom Wegkreuz, um sie wenig später einem 23-jährigen Passanten zu „schenken“. Als dieser die Polizei rief, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Bahnhof.