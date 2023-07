Motorradfahrer (59) rutschte in Kurve aus und verletzte sich schwer

Thiersee – Schwere Verletzungen trug ein Motorradfahrer am Sonntag in Thiersee davon. Laut Polizei war der 59-Jährige gegen 10.30 Uhr auf der L37 unterwegs, als er in einer Rechtskurve mit einer Geschwindigkeit von 30 bis 40 km/h ausrutschte und rund 20 Meter über die Fahrbahn schlitterte.